مشاور رهبر معظم انقلاب و عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید گفت: به غیر از ستاد مرکزی، یک ستاد اجرایی نیز تشکیل می‌شود تا راهبردهای مصوب را به اقدام تبدیل کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای غلامعلی حداد عادل با حضور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری با موضوع تشکیل ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید، به پرسش‌ها در این‌باره پاسخ گفت. متن گفت‌وگو به این شرح است:

حداد عادل: به غیر از ستاد مرکزی یک ستاد اجرایی نیز تشکیل می‌شود تا راهبردهای مصوب را به اقدام تبدیل کند.

عضو ستاد اولین سالگرد شهادت امام مجاهد شهید: این ستاد در استان‌ها نیز تشکیل می‌شود.

حداد عادل: مکتب‌شناسی آقای شهید، چراغ راه آینده خواهد بود.



مشاور رهبر معظم انقلاب: امروز، پس از شهادت آن رهبر بزرگ، مهم این است که مکتب ایشان پابرجا بماند.

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