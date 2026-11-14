مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی از تجهیز ۱۰۰۰ هکتار از سامانه‌های نوین آبیاری به فناوری هوشمند بزودی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، ذاکری گفت: با انعقاد قرارداد با یک شرکت دانش‌بنیان، اجرای این طرح با تأمین ۵۰ تا ۶۰ درصد هزینه‌ها از محل کمک بلاعوض دولتی، آغاز می‌شود.

وی با اشاره به کاهش منابع آب و تداوم خشکسالی‌ها اظهار کرد: مدیریت دقیق مصرف آب و افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، نیازمند استفاده از فناوری‌های نوین و روش‌های علمی در مدیریت منابع آبی است.

ذاکری افزود: آبیاری هوشمند با امکان کنترل دقیق زمان و میزان آبیاری، از مصرف غیرضروری آب جلوگیری می‌کند و زمینه افزایش کارایی سامانه‌های آبیاری در مزارع و باغات را فراهم می‌سازد.

ذاکری همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارشناسان و کشاورزان خبر داد و افزود: آشنایی بهره‌برداران با نحوه استفاده صحیح از فناوری‌های هوشمند، نقش مهمی در تحقق اهداف این طرح دارد.

وی توسعه آبیاری هوشمند را یکی از راهکار‌های سازگاری کشاورزی با کم‌آبی و تغییرات اقلیمی دانست.