تیم فوتبال صنعت نفت آبادان در دیداری دوستانه و تدارکاتی با نتیجه یک بر صفر فولاد خوزستان را شکست داد.

پیروزی یک بر صفر صنعت نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان

پیروزی یک بر صفر صنعت نفت آبادان مقابل فولاد خوزستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ تیم‌های فوتبال صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان عصر امروز در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه اختصاصی باشگاه فولاد به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر نماینده آبادان به پایان رسید.

تک‌گل این مسابقه را رضا رضایی برای برزیلی‌های ایران به ثمر رساند تا شاگردان سیروس پورموسوی برابر تیم تحت هدایت حمید مطهری به برتری برسند.

دو تیم تمرینات خود را از اواخر هفته گذشته از سر گرفته‌اند و برای حضور در هفته سیزدهم رقابت‌ها آماده می‌شوند.

فولاد خوزستان در هفته سیزدهم در ورزشگاه خانگی خود میزبان سپاهان خواهد بود و صنعت نفت آبادان نیز در خانه به مصاف استقلال خوزستان می‌رود.

در این دیدار، ابوالفضل رزاق‌پور، ابوالفضل زاده‌عطار، عباس رفیع، یوسف مزرعه و عرشیا باقری به دلیل حضور در اردوهای تیم‌های ملی، فولاد خوزستان را همراهی نکردند.

سرمربیان دو تیم نیز با استفاده از تمامی بازیکنان خود، فرصت حضور در شرایط مسابقه را برای آنان فراهم کردند.