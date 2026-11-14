به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، در چارچوب هفته چهارم مسابقات لیگ دسته یک والیبال باشگاه‌های کشور، عصر امروز شنبه ۲۳ آبانماه، دو تیم استقلال بجنورد و کریمه قم در سالن شهید علیدخت بجنورد به مصاف یکدیگر رفتند که نماینده استان نتیجه را سه بر یک به حریف قمی خود واگذار کرد.

تیم استقلال بجنورد در هفته پنجم این رقابتها، در تهران میهمان تیم رعد پدافند هوایی خواهد شد.