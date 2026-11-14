ملی‌پوش شنای ایران، در رقابت‌های قهرمانی آلمان در استخر مسافت کوتاه، بار دیگر رکورد ملی ماده ۵۰ متر آزاد را بهبود بخشید و در یک روز، دو بار رکورد خودش را شکست.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عبدلی پس از ثبت زمان ۲۱ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه در مرحله مقدماتی و شکستن رکورد پیشین ایران، در ادامه رقابت‌ها بار دیگر رکوردشکنی کرد و با ثبت زمان درخشان ۲۱ ثانیه و ۷۳ صدم ثانیه، بار دیکر رکورد ملی این ماده را به نام خود ثبت کرد.

ملی‌پوش شنای ایران با این زمان در جایگاه پنجم رقابت‌های ۵۰ متر آزاد قهرمانی آلمان قرار گرفت تا دستاورد مهم او در این مسابقات، ثبت دو رکورد ملی در فاصله‌ای کوتاه و در یک روز باشد.

سامیار عبدلی، سریع‌ترین شناگر ایران در ماده ۵۰ متر آزاد، پیش از این نیز سابقه حضور در بازی‌های المپیک ۲۰۲۴ پاریس را در کارنامه دارد. او همچنین در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی در ریاض، با کسب مدال طلای این ماده، نخستین مدال طلای کاروان ایران را به دست آورد.

رقابت‌های قهرمانی شنای آلمان در استخر مسافت کوتاه (Deutsche Kurzbahnmeisterschaften ۲۰۲۶) از ۲۱ تا ۲۴ آبان در مجموعه ورزشی Schwimmoper شهر وپرتال آلمان برگزار می‌شود.