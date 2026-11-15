معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای استاندار کردستان با اشاره به جایگاه و سابقه فرش دستبافت در استان، گفت: زنجیره فرش باید از مرحله تولید پشم در روستا تا شست‌وشو، ریسندگی، طراحی، بافت، بازاریابی و فروش به‌صورت کامل در استان شکل بگیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ارسلان ازهاری در جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته فرش دستبافت استان که در سنندج برگزار شد، اظهار داشت: فرش یکی از میراث‌های استان کردستان است و این استان در زمینه تولید فرش شهرت جهانی دارد؛ فرش‌های بیجار و سنندج با کیفیت، طرح و نقش خود ظرفیت بسیار خوبی برای استان بوده و هستند.

وی با اشاره به فراز و نشیب‌های صنعت فرش در کردستان افزود: در دوره‌هایی صنعت فرش استان در اوج قرار داشت، باید تلاش کنیم این صنعت دوباره به جایگاه واقعی خود بازگردد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان یکی از مشکلات اساسی این حوزه را تعدد دستگاه‌های اجرایی و متولیان فرش عنوان کرد و گفت: باید یک مجموعه منسجم وجود داشته باشد که بتواند در حوزه‌های آموزش، تولید، بازاریابی، فروش و سایر موضوعات مرتبط با فرش، نظارت و هماهنگی لازم را انجام دهد.

ازهاری همچنین بر ضرورت انتقال مهارت و جلوگیری از منسوخ‌شدن صنایع و تخصص‌های بومی تاکید کرد و گفت: استادکاران و بافندگان توانمندی در استان داشته‌ایم که با فوت آنان بخشی از تخصص و تجربه‌شان نیز از بین رفته است؛ بنابراین باید برای انتقال این دانش و مهارت به نسل جدید برنامه داشته باشیم تا صنعت و تخصص با رفتن افراد از بین نرود.

وی با اشاره به تسهیلاتی که از سوی دستگاه‌های مختلف در حوزه فرش پرداخت می‌شود، اظهار کرد: تسهیلات حوزه فرش، اشتغال و مشاغل خانگی باید متمرکز و هدفمند شود و افرادی که واقعا در این حوزه فعالیت می‌کنند صحت‌سنجی و شناسایی شوند تا حمایت‌ها به افراد واجد شرایط برسد.

معاون اقتصادی استاندار کردستان در ادامه بر استفاده از ظرفیت نمایشگاه‌ها برای رونق بازار فرش تاکید کرد و گفت: آمادگی داریم برای برگزاری نمایشگاه‌های فرش به‌صورت فصلی از ظرفیت‌های موجود در استان استفاده کنیم.

ازهاری همچنین از آمادگی استان برای حمایت از طرح‌های پژوهشی در حوزه فرش خبر داد و گفت: یک درصد از اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها در قالب اعتبارات پژوهشی پیش‌بینی شده است و اگر طرح پژوهشی مشخصی در حوزه فرش وجود داشته باشد که بتواند موجب تحول در این بخش شود، آمادگی داریم از این ظرفیت برای اجرای آن استفاده کنیم.