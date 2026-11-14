تیم فوتسال جوانان بانوان ایران پس از کسب مقام سوم و مدال برنز رقابت‌های المپیک جوانان داکار، با استقبال مسئولان فدراسیون وارد تهران شد.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اعضای تیم ملی فوتسال جوانان بانوان پس از درخشش در رقابت‌های المپیک جوانان و کسب عنوان سومی این مسابقات، شنبه ۲۳ آبان به میهن بازگشتند و در بدو ورود به تهران مورد استقبال فریده شجاعی، حسین شمس، احسان کامیانی، نادره درودیان و لیلا صوفی زاده قرار گرفتند.

دختران فوتسال ایران در این رقابت‌ها با ارائه نمایش‌هایی قابل توجه و کسب سه پیروزی متوالی مقابل تیم‌های کاستاریکا، کامرون و ایتالیا در مرحله گروهی، به‌عنوان تیم صدرنشین گروه B راهی مرحله نیمه‌نهایی شدند.

شاگردان فاطمه شریف اگرچه در دیداری نزدیک و در ثانیه‌های پایانی با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ونزوئلا شکست خوردند و از رسیدن به فینال بازماندند، اما با روحیه‌ای مثال‌زدنی در دیدار رده‌بندی به میدان رفتند و با پیروزی ۵ بر ۲ برابر ایتالیا، مدال برنز المپیک جوانان را از آن خود کردند.

این افتخارآفرینی در حالی رقم خورد که تیم فوتسال جوانان بانوان ایران تنها نماینده قاره آسیا در رقابت‌های فوتسال این دوره از المپیک جوانان بود.