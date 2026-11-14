به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، فرزانه بهرامی در تشریح اجرای برنامه پیشگیری از تنبلی چشم (آمبلیوپی) اظهار کرد: برنامه غربالگری بینایی کودکان در ۱۰۰ پایگاه ثابت و سیار در سطح شهر‌ها و روستا‌ها با تلاش تیم‌های مجهز غربالگر در حال اجراست.

وی با بیان اینکه برش تعیین‌شده برای استان در این طرح ۷۷ هزار و ۶۲۸ کودک ۳ تا ۶ ساله است، گفت: تاکنون تعداد ۲۰ هزار کودک از جامعه هدف استان مورد ارزیابی و غربالگری بینایی قرار گرفته‌اند.

بهرامی با اشاره به اهداف اصلی این برنامه خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی برنامه، ارجاع کودکان مشکوک توسط غربالگران به سطوح تخصصی است؛ در این مرحله کودکان به‌صورت تخصصی و دقیق مورد معاینه قرار می‌گیرند و چنانچه کودکی به کمک‌هزینه عینک یا عمل جراحی نیاز داشته باشد، این هزینه توسط سازمان پرداخت خواهد شد.