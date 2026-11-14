دادستان مرکز استان یزد در نشست تخصصی «دادآب» : این نشست‌ها باید با بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی، تخصصی و تجربی، به شناسایی آسیب‌های حوزه آب و ایجاد رویه‌ای هماهنگ در استان منجر شود تا اختلاف رویه‌ها به حداقل برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مهدی حسن پور در نشست تخصصی «دادآب» گفت: گزارش‌نویسی دقیق و مستند، از الزامات رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با حقوق آب است و اطلاعات فنی و مستندات کارشناسی باید به‌گونه‌ای ارائه شود که زمینه تصمیم‌گیری دقیق و مؤثر را فراهم کند.

حسن پور همچنین بر ضرورت آزادسازی بستر رودخانه‌ها و نظارت مستمر بر سیل‌بند‌ها تأکید کرد و افزود: پیشگیری از حوادثی مانند سیلاب‌های سال ۱۴۰۰ نباید صرفاً به شرایط خاص جوی وابسته باشد و نقاط پرخطر باید همواره پایش شوند.

وی با اشاره به وضعیت سفره‌های زیرزمینی تصریح کرد: در صدور پروانه‌های برداشت، ظرفیت منابع، وضعیت سفره‌ها و میزان کمبود آب باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین کیفیت آب شرب در برخی مناطق نیازمند نظارت و پیگیری جدی دستگاه‌های متولی است.