مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد از برقراری پرواز‌های بیزینس‌کلاس در مسیر شهرکرد به تهران و بالعکس با هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ شرکت هواپیمایی اطلس‌ایر از اول آذرماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نژادحسینی گفت: در راستای توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی و ارتقای کیفیت خدمات پروازی در چهارمحال‌وبختیاری، پرواز‌های بیزینس‌کلاس در مسیر شهرکرد به تهران و بالعکس برقرار می‌شود.

وی افزود: این پرواز‌ها با استفاده از هواپیمای بوئینگ ۷۳۷ تشریفاتی اطلس‌ایر انجام می‌شود و نخستین پرواز در روز یکشنبه اول آذربرقرار خواهد شد.

نژادحسینی با اشاره به برنامه پروازی اعلام‌شده، گفت: پرواز مسیر تهران به شهرکرد روز‌های یکشنبه اول آذرماه ساعت ۱۵:۰۰ و سه‌شنبه سوم آذرماه ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه انجام می‌شود.

وی ادامه داد: پرواز‌های مسیر شهرکرد به تهران نیز در روز یکشنبه اول آذرماه ساعت ۱۷:۱۵ و سه‌شنبه سوم آذرماه ساعت ۱۳:۳۰ برقرار خواهد بود.

نژادحسینی با بیان اینکه پرواز‌های بعدی نیز در برنامه قرار دارند، تصریح کرد: مسافران می‌توانند بلیت این پرواز‌ها را از طریق آژانس‌های مسافرتی استان، وب‌سایت هواپیمایی اطلس و سامانه‌های فروش اینترنتی تهیه کنند.

مدیر فرودگاه بین‌المللی شهدای شهرکرد شماره ۰۳۸۳۲۲۷۰۹۰۱ را برای کسب اطلاعات بیشتر درباره پرواز‌ها اعلام کرد.