تظاهرات مردم فرانسه در اعتراض به گرانی، مشکلات معیشتی و مشارکت در جنگ‌ها شنبه این هفته هم در پاریس و شهر‌های دیگر برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ در پاریس تظاهرکنندگان از میدان جمهوری تا میدان ملت تظاهرات کردند.

در پایان تظاهرات در پاریس درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان به خشونت انجامید.

مأموران پلیس ضد شورش، مأموران ژاندارمری و نیرو‌های امنیتی پیش از رسیدن تظاهرکنندگان به میدان نسیون یا ملت در تمام ورودی‌ها و خروجی‌های این میدان مستقر شده بودند.

آنها برای متفرق کردن جمعیت از نارنجک‌های ضد شورش و گاز اشک آور استفاده کردند.

بر اثر درگیری میان پلیس و تظاهرکنندگان شماری زخمی و شماری بازداشت شدند.