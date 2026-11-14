مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ خبر داد؛ کسب‌وکارهای خرد با فروش زیر ۷۲ میلیارد تومان، از نگهداری دفاتر و فاکتورهای پیچیده معاف و امکان تقسیط مالیات را دارند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، مهدی موسوی صانع، مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه قزوین، از اجرای تسهیلات گسترده برای فعالان اقتصادی خرد و اصناف استان خبر داد.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و پیامد‌های ناشی از چالش‌های سال گذشته، بر ضرورت استفاده از «تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم» جهت کاهش دغدغه‌های حسابداری و مالیاتی اصناف تأکید کرد.

معافیت از ارائه اسناد و مدارک برای مودیان خرد

موسوی صانع با توضیح در مورد تبصره ماده ۱۰۰، خاطرنشان کرد که این قانون با هدف حمایت از کسب‌وکار‌های خرد که توانایی استخدام حسابدار یا نگهداری دفاتر رسمی را ندارند، وضع شده است.

وی افزود: «بر اساس این تبصره، سازمان امور مالیاتی می‌تواند مودیانی را که از ارائه اسناد و مدارک معاف می‌شوند، از نگهداری دفتر و فاکتور‌های خرید و فروش بی‌نیاز کند. در این حالت، مالیات مودی به صورت قطعی و بر اساس فرم تبصره (که جایگزین اظهارنامه می‌شود) تعیین می‌گردد و پس از آن دیگر نیازی به رسیدگی‌های طولانی و حسابرسی اسناد نخواهد بود.»

وی در ادامه تصریح کرد که این فرآیند بسیار ساده است و مودیان می‌توانند تنها در عرض ۲ تا ۳ دقیقه، از طریق تلفن همراه، کافی‌نت‌ها یا شرکت‌های معتمد، فرم مذکور را تکمیل و ارسال کنند.

۹۱.۵ درصد مودیان قزوین از پرداخت مالیات معاف شدند

مدیرکل امور مالیاتی استان گفت: در سال ۱۴۰۳، حدود ۹۱.۵ درصد مودیان مشاغل از پرداخت مالیات معاف شدند و سهم اصناف و مشاغل خرد از درآمد‌های مالیاتی استان کمتر از پنج درصد بود.

موسوی صانع با تشریح سهم گروه‌های مختلف از درآمد‌های مالیاتی استان اظهار کرد: در سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰ درصد درآمد‌های مالیاتی از محل مالیات اشخاص حقوقی و ۳۱ تا ۳۲ درصد از محل مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است.

وی افزود: سهم مالیات حقوق‌بگیران حدود ۱۱ درصد بوده و باقی درآمد‌ها از ردیف‌هایی مانند مالیات بر درآمد اتفاقی، اجاره املاک، ارث، حق تمبر و مالیات شرکت‌های دولتی تأمین شده است.

سقف فروش ۷۲ میلیارد تومانی و مزایای مالیاتی

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین درباره محدوده بهره‌مندی از این تسهیلات گفت: «قانون‌گذار سقف فروش مجموع کالا یا خدمات را برای استفاده از این تسهیلات، تا ۷۲ میلیارد تومان در سال تعیین کرده است. بنابراین، تک‌مالکی‌ها و واحد‌های چندمالکی که مجموع فروش آنها تا این سقف باشد، می‌توانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند.»

وی همچنین اشاره کرد که حتی برای مودیانی که فروش آنها فراتر از ۷۲ میلیارد تومان است، سازمان امور مالیاتی «اظهارنامه پیش‌فرض» تهیه می‌کند که در آن تخفیف‌ها و ترجیحات مالیاتی لحاظ شده است تا مودیان بتوانند با پذیرش آن، از روند ساده‌تر برخورد برخوردار شوند.

کاهش جریمه‌های سامانه مودیان

موسوی صانع در پاسخ به چالش‌های مربوط به سامانه مودیان، از یک تسهیل ویژه خبر داد: «با استفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰، سازمان امور مالیاتی بخش بزرگی از جرایم مربوط به عدم انجام تکالیف سامانه مودیان را بخشیده است. این میزان بخشش بسته به شرایط، بین ۹۲ تا ۱۰۰ درصد جرایم مربوطه را شامل می‌شود.»

طرح «نشان‌دار کردن مالیات»؛ انتخاب مودی برای صرف هزینه مالیاتی

در بخش دیگری از سخنان مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین، به طرح «نشان‌دار کردن مالیات» اشاره شد.

وی گفت: «طبق مصوبه هیئت دولت، مودیان اکنون این اختیار را دارند که انتخاب کنند مالیات پرداختی آنها در کدام پروژه عمرانی مصرف شود. این طرح که در سال سوم اجرای خود قرار دارد، به افزایش اعتماد میان مودی و سازمان کمک شایانی کرده است.»

وی با ارائه آماری از نتایج این طرح افزود: «در سال گذشته ۳۲ پروژه از جمله ساخت سالن‌های ورزشی، پروژه‌های آبرسانی، راهسازی، مدارس و پروژه‌های درمانی (مانند مرکز دیالیز محمدزاده) با این بودجه تکمیل شد. برای سال جاری نیز ۵۳ پروژه در نظر گرفته شده است که مودیان می‌توانند در زمان ارسال اظهارنامه، پروژه مورد نظر خود را انتخاب کنند.»

مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین با اشاره به تقسیط مالیات گفت: مودیان می‌توانند مالیات خود را بین ۵ تا ۱۰ قسط (بسته به نوع فعالیت و استفاده از چک الکترونیک) پرداخت کنند.

وی افزود: در محاسبات مالیاتی، اثرات ناشی از شرایط جنگی و آسیب‌های اقتصادی بر برخی اصناف در میزان محاسبه مالیات لحاظ شده است.

به گفته موسوی صانع؛ مودیان مجازند در فرم تبصره، مبالغی را که ماهیت درآمدی ندارند (مانند وام یا قرض) از حساب خود کسر کنند، مشروط بر اینکه در صورت نیاز قابلیت اثبات داشته باشند.