به گفته مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی ، امسال ۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی استان جذب شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، محمدعلی شریکیان مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی گفت: امسال ۱۷ هزار میلیارد ریال سرمایه‌گذاری از محل سرمایه ثابت و سرمایه در گردش برای توسعه و تقویت واحدهای صنایع تبدیلی و غذایی استان جذب شده است.

وی با اعلام اینکه این میزان سرمایه‌گذاری از طریق معرفی طرح‌ها به بانک‌ها و دستگاه‌های مرتبط با سرمایه‌گذاری در بخش صنایع تبدیلی و غذایی محقق شده است افزود: در حال حاضر ۱۴۳ واحد صنایع تبدیلی و غذایی در خراسان‌شمالی فعال است که امسال نیز پرونده ۴۰ متقاضی برای دریافت حمایت‌های مالی به بانک‌ها معرفی شده‌اند.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی با اشاره به تنوع فعالیت این واحدها گفت: صنایع تبدیلی و غذایی استان در ۲۸ حوزه ازجمله کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی، تولید آرد، تولید خیارشور ، تولید کمپوت ، آبمیوه و کنسانتره میوه ها ، کنسرو و رب گوجه‌فرنگی فعالیت دارند.

شریکیان تصریح کرد: حمایت‌های مالی از محل سفر ریاست جمهوری و سایر منابع، با هدف پشتیبانی از تولیدکنندگان، افزایش تولید در صنایع تبدیلی و غذایی، تقویت امنیت غذایی و ایجاد اشتغال پایدار انجام می‌شود.

مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه امسال با بهره‌گیری از تسهیلات و حمایت‌های انجام‌شده زمینه اشتغال ۸۰۰ نفر در این بخش فراهم شده است خاطرنشان کرد: ۱۴۳ واحد فعال صنایع تبدیلی و غذایی استان در مجموع برای بیش از ۲ هزار نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند.

وی با تاکید بر ضرورت جلوگیری از خام‌فروشی محصولات کشاورزی افزود: بخش قابل توجهی از محصولات کشاورزی در زمان اوج برداشت و عرضه باید وارد چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی شود زیرا این صنایع نقش مهمی در تکمیل زنجیره تولید و ایجاد ارزش افزوده دارند.

شریکیان ظرفیت جذب و فرآوری صنایع تبدیلی و تکمیلی خراسان‌شمالی را یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: این ظرفیت نشان‌دهنده توان استان در فرآوری محصولات کشاورزی و ایجاد ارزش افزوده در این بخش است.

وی کاهش ضایعات محصولات کشاورزی، جلوگیری از خام‌فروشی و افزایش ارزش افزوده را از مهم‌ترین آثار توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی دانست و بر ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش دامپروری استان نیز تاکید کرد و گفت: راه‌اندازی پالایشگاه دام در استان باید با سرعت بیشتری دنبال شود زیرا اجرای این طرح در جلوگیری از خام‌فروشی و زنده‌فروشی دام نقش مهمی دارد و زمین مورد نیاز برای اجرای این طرح نیز واگذار شده است.

وی با اشاره به جایگاه بخش کشاورزی در اقتصاد استان و اینکه حدود ۳۰ درصد جمعیت خراسان‌شمالی، معادل ۸۸ هزار بهره‌بردار در بخش کشاورزی فعالیت دارند و استان از نظر تعداد بهره‌برداران در رتبه دوم کشور قرار گرفته است افزود: همچنین ۴۴ درصد جمعیت استان در مناطق روستایی سکونت دارند و بیش از ۴۰ درصد درآمد خراسان‌شمالی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از بخش کشاورزی تامین می‌شود.

بر اساس آمارهای اعلام‌شده، در خراسان‌شمالی ۵۹ محصول زراعی و ۲۶ محصول باغی تولید می‌شود و حدود ۳۵۰ هزار هکتار از اراضی استان زیر کشت محصولات زراعی و باغی قرار دارد.