مرکز پرتو درمانی صدرا در شهر قم، با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین تجهیزات رادیوتراپی و شیمی‌درمانی، بستری تخصصی برای درمان دقیق بیماران مبتلا به سرطان فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آقای محمد عابدی، مدیرعامل مرکز پرتو درمانی صدرا، با تبیین سطح خدمات ارائه‌شده در این مرکز، بر استفاده از فناوری‌های نوین در فرآیند درمان تأکید کرد.

وی با اشاره به تمرکز این مرکز بر دقت بالا در درمان، گفت: خدمات گسترده‌ای از جمله رادیوتراپی، شیمی‌درمانی و سایر روند‌های درمانی تخصصی با استفاده از دستگاه‌های پیشرفته و با استاندارد‌های جهانی در این مرکز انجام می‌شود.

عابدی همچنین با اشاره به دغدغه‌های مالی بیماران، خاطرنشان کرد: هزینه‌های درمانی در مرکز صدرا دقیقاً بر اساس تعرفه‌های مصوب دولتی محاسبه و دریافت می‌گردد.

وی افزود: هدف از این رویکرد، تسهیل دسترسی بیماران به درمان‌های باکیفیت و مجهز در استان قم و کاهش نیاز به اعزام به مراکز دوردست است.