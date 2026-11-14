معاون توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری از کشف یک محموله شامل هزار و ۶۰۰ کیسه آرد به وزن مجموع ۶۴ تن خارج از شبکه یکپارچه توزیع آرد در شهرستان سامان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، میراحمدی با تأکید بر اهمیت نظارت مستمر بر فرآیند تأمین و توزیع کالا‌های اساسی خاطرنشان کرد: صیانت از شبکه رسمی توزیع آرد، جلوگیری از انحراف سهمیه‌ها و برخورد قانونی با تخلفات احتمالی، از اولویت‌های نظارتی سازمان جهاد کشاورزی استان به شمار می‌رود.

میراحمدی در پایان بر استمرار بازرسی‌ها و نظارت‌های میدانی در سطح استان تأکید کرد و گفت: نظارت بر چرخه تأمین، حمل و توزیع کالا‌های اساسی با هدف پیشگیری از تخلفات، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از توزیع صحیح و عادلانه اقلام مورد نیاز مردم ادامه خواهد داشت.