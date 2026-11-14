آیین نکوداشت استاد محمدحسن ابریشمی، پژوهشگر برجسته تاریخ کشاورزی و فرهنگ ایران، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ در کتابخانه پارک شهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما،در این مراسم، علی ربیعی، دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور، با قدردانی از سال‌ها تلاش علمی و پژوهشی استاد محمدحسن ابریشمی، به گستره مطالعات تاریخی و فرهنگی وی اشاره کرد.

وی با اشاره به پژوهش‌های استاد ابریشمی درباره تاریخ، فرهنگ و میراث مناطق مختلف ایران، از جمله لرستان، بر اهمیت تلاش پژوهشگرانی تأکید کرد که با مطالعه منابع تاریخی و بررسی میراث فرهنگی، در شناخت و معرفی ابعاد کمتر شناخته‌شده تاریخ و تمدن ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی : همکاری با استاد ابریشمی از افتخارات مرکز نشر دانشگاهی است.

امیرمسعود شهرام‌نیا، رئیس مرکز نشر دانشگاهی با اشاره به دشواری‌ها و آسیب‌های صنعت نشر در سالهای اخیر، تأکید کرد که با وجود این مشکلات، همکاری با اهل قلم و پژوهشگران برجسته، به‌ویژه استاد محمدحسن ابریشمی، از ارزشمندترین دستاورد‌ها و افتخارات مرکز نشر دانشگاهی است.

شهرام‌نیا همچنین به اهمیت منابع تاریخی و پژوهشی گردآوری‌شده استاد ابریشمی و آثار تألیفی وی در شناخت تاریخ کشاورزی، گیاهان و فرهنگ ایران اشاره کرد.

رئیس مرکز نشر دانشگاهی به نظم مثال‌زدنی، خوش‌خطی و نثر روان و جذاب استاد ابریشمی اشاره کرد و گفت: نوشته‌های وی در کنار استحکام پژوهشی، از شیوایی و گیرایی زیادی برخوردارند به طوری که خواننده را به ادامه مطالعه تا پایان کتاب ترغیب می‌کنند.

پژوهشگر حوزه اقتصاد : استاد ابریشمی میراث زنده فرهنگ و پژوهش ایران است.

در ادامه مراسم، ارغوان فرزین معتمد، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت‌مدیره انجمن توسعه و نوآوری اجتماعی، استاد ابریشمی را نمونه‌ای از انسانی دانست که زندگی خود را وقف مطالعه، جستجوی حقیقت و تولید دانش کرده است.

وی گفت : آثار این استاد برجسته گامی مهم در مسیر تکمیل مجموعه مطالعات حوزه کشاورزی است .