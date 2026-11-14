هم‌زمان با فرارسیدن هفته کتاب و کتاب‌خوانی، باغ کتاب تهران با ارائه تخفیف‌های ویژه، فرصتی برای خرید آسان‌تر و مقرون‌به‌صرفه‌تر کتاب برای علاقه‌مندان به کتاب و کتاب‌خوانی فراهم کرده است.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این طرح، خریداران از ۱۵ درصد تخفیف برای خرید کتاب‌های بزرگسال و ۱۰ درصد تخفیف برای خرید کتاب‌های کودک و نوجوان بهره‌مند می‌شوند. همچنین اعضای باشگاه مخاطبان باغ کتاب تهران و اعضای کتابخانه ملی می‌توانند از ۵ درصد تخفیف بیشتر استفاده کنند.

این طرح تخفیفی از ۲۳ تا ۳۰ آبان‌ماه در باغ کتاب تهران اجرا می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند در این بازه زمانی با مراجعه به این مجموعه، از تخفیف‌های هفته کتاب بهره‌مند شوند.

برنامه های سی‌وچهارمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از ۲۳ تا ۳۰ آبان ۱۴۰۵ با شعار «با کتاب گفت‌وگو کنیم» در سراسر کشور برگزار می‌شود.