به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار عصر امروز در ششمین جلسه شورای سیاستگذاری و اجرای نخستین رویداد سرمایه گذاری گیلان که در تالار مرکزی رشت برگزار خواهد شدگفت : این رویداد یکی از مهم‌ترین اتفاقات در زمینه معرفی فرصت‌های سرمایه گذاری استان است که باید با مشارکت در طرح‌های اجرایی هر چه بهتر برگزار شود.

هادی حق شناس افزود : یکی از مزیت‌های این رویداد که توسط اداره کل هماهنگی رویداد‌های امور سرمایه‌گذاری برگزارمی‌شود معرفی مزیت‌های استان فرصتی برای معرفی و الگو‌های سرمایه گذاری است.

وی گفت: در این رویداد ۲ نمایشگاهی بیش از ۴۰ عرفه از برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی و مدیران شهرداری‌ها و شهرداری‌های گیلان در معرفی پتانسیل‌های سرمایه‌گذاری و همچنین پنج نمایشگاه تخصصی با محوریت‌ها و موضوعات مرتبط با سرمایه‌گذاری در زمینه‌های گردشگری، صنعت، تجارت، لجستیک، کشاورزی با حضور مدیران استانی و سرمایه‌گذاری ملی و سرمایه‌گذاران اختصاصی می‌شود.

استاندار با بیان اینکه حضور مهمانانی در سطح مدیران عالی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی نیز در این رویداد دو روز پیش بینی شده است افزود: این رویداد به برگزاری جشنواره موضوعی رسانه‌ای با رویدادی سرمایه‌گذاری است که از رسانه‌های برگزیده در کنار فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی برتر انجام خواهد شد.

در پایان این نشست از پوستر نخستین رویداد سرمایه گذاری رونمایی شد.