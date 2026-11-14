در نشست تخصصی کارگروه بررسی مسائل روستای وشنوه با ریاست بخشدار فردو، ۳۱ مصوبه در حوزه‌های آب‌رسانی، راهداری، برق‌رسانی و زیرساخت‌های فرهنگی و ورزشی جهت توسعه این روستای گردشگری به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در نشست سه ساعته کارگروه بررسی مسائل روستای هدف گردشگری «وشنوه» با حضور مدیران اداری شهرستان کهک، اعضای شورای اسلامی و دهیار روستا، نقشه راه توسعه زیرساخت‌های این منطقه ترسیم شد.

در این جلسه که با هدف حل‌وفصل مشکلات عمرانی و خدماتی برگزار شد، ۳۱ مصوبه عملیاتی در حوزه‌های مختلف به تصویب رسید.

این مصوبات شامل طرح‌های حیاتی در بخش‌های زیرساخت‌های آب و برق از جمله تعمیر مخازن، پلاک‌کوبی اشتراک‌ها، رفع انشعابات غیرمجاز و جابجایی تیرهای برق مزاحم، در حوزه راه و ساختمان شامل تسطیح جاده‌ها، خط‌کشی خیابان‌ها، نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تملک اراضی برای اجرای طرح هادی، و امور فرهنگی و ورزشی از جمله ساخت سالن ورزشی با مشارکت خیرین، توسعه فعالیت‌های خانه هلال و تجلیل از خانواده‌های شهدا بود.

در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری سریع مصوبات در ادارات مربوطه به منظور تحقق توسعه پایدار در روستای وشنوه تأکید شد.