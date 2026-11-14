به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سیزدهمین نمایشگاه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در یزد با هدف ترویج فرهنگ مطالعه و تسهیل دسترسی شهروندان به منابع مکتوب، فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد با اشاره به تنوع موضوعی کتاب‌های عرضه‌شده در نمایشگاه هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در یزد، گفت: در این نمایشگاه ۱۷ هزار عنوان کتاب در شمارگان حدود ۱۰۰ هزار جلد، در حوزه‌های مختلف از جمله تاریخ، رمان، روان‌شناسی، دین، ادبیات، کودک و نوجوان و دفاع مقدس عرضه شده است. همچنین در برخی غرفه‌ها کتاب‌های کمک‌درسی نیز در دسترس دانش‌آموزان قرار دارد.

حجت الاسلام دانشی با بیان اینکه تخفیف در نظر گرفته‌شده برای این نمایشگاه به ۴۰ درصد رسیده است، افزود: تخفیف اولیه نمایشگاه ۳۰ درصد بود که با اختصاص ۱۰ درصد تخفیف از سوی استاندار یزد در آیین آغاز به کار نمایشگاه، میزان تخفیف به ۴۰ درصد افزایش یافت. از این میزان، حدود ۳۰ درصد از محل یارانه استان یزد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ۱۰ درصد نیز از سوی ناشران تأمین می‌شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، ارائه متمرکز کتاب و حذف فرایند دریافت بن خرید را از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره برشمرد و اظهار کرد: در شیوه جدید، علاقه‌مندان پس از انتخاب کتاب‌های موردنظر خود، هزینه را در صندوق نمایشگاه به‌صورت الکترونیکی و با ارائه کد ملی پرداخت می‌کنند و تخفیف به‌طور مستقیم برای آنان اعمال می‌شود؛ بنابراین دیگر نیازی به مراجعه به بانک، دریافت بن و طی مراحل متعدد خرید نیست.

حجت الاسلام دانشی همچنین به توجه ویژه نمایشگاه به حوزه دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: غرفه «کتاب‌خوان‌ترین رهبر دنیا» با هدف معرفی کتاب‌های تقریظ شده از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی برپا شده است تا بازدیدکنندگان با این آثار بیشتر آشنا شوند.

برگزاری برنامه‌های فرهنگی و جنبی از دیگر بخش‌های این رویداد است؛ برنامه‌هایی همچون معرفی کتاب، حضور نویسندگان، نقد و بررسی آثار و جشن امضای کتاب که به‌صورت روزانه برگزار می‌شود. همچنین غرفه‌هایی از سوی نهاد‌های فرهنگی در نمایشگاه حضور دارند.

وی، در پایان از مردم استان یزد دعوت کرد با حضور در این رویداد فرهنگی، از فرصت خرید کتاب با تخفیف ویژه و آشنایی با تازه‌های نشر استفاده کنند.

نمایشگاه هفته کتاب یزد تا روز جمعه ۲۹ آبان‌ماه در محل شهرک نمایشگاه‌های بین المللی استان یزد پذیرای علاقه‌مندان و شهروندان خواهد بود.