به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به پروژه‌های عمرانی این اداره کل گفت: کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان در میدان استقلال، پس از بازسازی، بهسازی، توسعه فضا و تجهیز به امکانات نوین مطالعاتی، هم‌زمان با هفته کتاب بازگشایی می‌شود.

محمد رضاخانی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان،از اجرای بیش از ۶۵۰ عنوان برنامه فرهنگی و ترویجی به مناسبت هفته کتاب در کتابخانه‌های عمومی استان خبر داد و اظهار داشت: این برنامه‌ها باهدف ترویج فرهنگ مطالعه و گسترش خدمات کتابخانه‌ای در سراسر استان برگزار می‌شود.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به برنامه‌های محوری هفته کتاب اظهار کرد: غبارروبی گلزار شهدا، آیین تجلیل از فعالان حوزه کتاب، نشست‌های تخصصی نقد و بررسی کتاب، محافل ادبی، کارگاه‌های آموزشی و ویژه‌برنامه‌های کودک از جمله این برنامه‌هاست.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به برنامه‌های ویژه کودکان افزود: طرح «زیر چتر کتاب» در کتابخانه‌های منتخب استان برگزار می‌شود تا زمینه انس بیشتر کودکان با کتاب و کتاب‌خوانی فراهم شود.

رضاخانی همچنین از برگزاری نشست‌های نقد و بررسی کتاب با حضور نویسندگان و منتقدان، کارگاه‌های تسهیلگری کتاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان و محافل ادبی «قافله قافیه» در شهرستان‌های ابهر، خرمدره و خدابنده خبر داد.

وی ادامه داد: نشست‌های مطالعاتی ویژه خردمندان و بانوان، کارگاه‌های آموزشی و هنری، مسابقات کتابخوانی، نقاشی، نقالی و خلاصه‌نویسی نیز در کتابخانه‌های استان برگزار خواهد شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان با اشاره به فعالیت‌های کتابخانه‌های سیار گفت: برنامه «سفیر دانایی» با حضور در محلات و روستا‌های هدف، خدمات کتابخانه‌ای را به مناطق کم‌برخوردار ارائه می‌کند. همچنین نمایشگاه‌های کسب‌وکار در شهرستان‌های ایجرود، ابهر، خرمدره و ماهنشان برپا می‌شود.

رضاخانی از بازگشایی کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان در میدان استقلال خبر داد و افزود: این کتابخانه پس از اجرای عملیات بازسازی، بهسازی، توسعه فضا و تجهیز به امکانات نوین مطالعاتی، در هفته کتاب به بهره‌برداری می‌رسد.

وی در پایان از رونمایی کتاب «من از بهار چه می‌گفتم» در خدابنده و برگزاری برنامه‌های رسانه‌ای با حضور مدیران و کتابداران در صداوسیمای مرکز زنجان خبر داد.