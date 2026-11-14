سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تهدید به ارتکاب جنایات جدید علیه ایرانیان، نشانه دیگری از ناتوانی هیئت‌حاکمه آمریکا در درس‌آموزی از شکست‌ها و اشتباهات پیشین است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسماعیل بقائی در واکنش به اظهارات تهدیدآمیز مقامات آمریکایی علیه ملت ایران، درفضای مجازی نوشت: وزیر امور خارجه آمریکا با این بیان که «آن‌ها بالاخره باید غذا بخورند»، وقیحانه ایرانیان را تهدید به تحمیل گرسنگی می‌کند.

این سخنان، اعتراف دیگری است به نیت آمریکا برای ارتکاب جنایات جنگی که در واقع ادامه جنایاتی است که در جریان جنگ‌های تجاوزکارانه قبلی و تروریسم اقتصادی جاری مرتکب شده‌اند. در واقع، آمریکا پس از چند دهه سیاست تهدید، تحریم، تروریسم و تجاوز، همچنان همان اشتباهات را تکرار می‌کند و فقط هر بار آنها را در قالب نام‌هایی تازه بسته‌بندی می‌نماید. این روند، نمونه‌ای روشن از «نابخردی» است که باربارا تاکمن در کناب «سیر نابخردی» توصیف کرده است: دولتی که بر مسیری فاجعه‌بار اصرار می‌ورزد، از شکست‌های خود درس نمی‌گیرد و هر شکستی صرفا باعث اصرار بیشتر بر ادامه اشتباهاتش می‌شود.»