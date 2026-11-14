امداد رسانی به مادران باردار تا انتقال مصدوم بر اثر حمله خرس در چهارمحال و بختیاری

امداد رسانی به مادران باردار تا انتقال مصدوم بر اثر حمله خرس در چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرپرست اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: در مأموریت اول به دنبال دریافت گزارشی مبنی بر امدادرسانی به مادر باردار، تیم اورژانس ١١۵ پایگاه کارون چهار به محل اعزام شد.

عسگری افزود: همچنین در مأموریت دیگر، مادر ٢٢ ساله به علت درد زایمان، با بالگرد هوایی اورژانس از لردگان به مرکز درمانی شهرکرد منتقل شد. حال عمومی دو مادر و نوزاد‌ها مطلوب گزارش شده است.

به گفته وی همچنین مردی ۳۸ ساله در شهرستان کوهرنگ، در پی حمله یک قلاده خرس دچار مصدومیت شد.

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کوهرنگ پس از حضور در محل و ارزیابی وضعیت مصدوم، اقدامات اولیه درمانی و مراقبتی لازم را انجام دادند و سپس وی را به بیمارستان امام سجاد (ع) منتقل کردند.