آخرین شب مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) با حضور دلدادگان فاطمی، از سوی رهبر معظم انقلاب، در جوار محل عروج رهبر شهید برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ پنجمین و آخرین شب از مراسم سوگواری و عزاداری شهادت حضرت فاطمۀ زهرا (س)، امشب (شنبه ۲۳ آبان ۱۴۰۵) با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های شهدا در جوار مقتل رهبر شهید عظیم‌الشأن انقلاب برگزار شد.

در ابتدای این مراسم پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء، آقای مرتضی طاهری در رثای حضرت فاطمه (س) مرثیه‌سرایی کرد.

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا عابدینی در سخنانی ارتباط هر حادثه‌ای با موضوع ظهور را آسان‌کنندۀ تحمل سختی‌ها و مصائب آن حادثه دانست و با تأکید بر این‌که تحمل‌پذیری مصیبت شهادت حضرت زهرا (س) برای حضرت علی (ع) و همچنین تحمل‌پذیری مصیبت واقعۀ کربلا در همین چارچوب است؛ گفت: تحمل مصیبت شهادت رهبر انقلاب به‌دست شیطان بزرگ - آمریکا - برای مردم ایران از آن جهت امکان‌پذیر شد که در ارتباط با ظهور است و به همین علت این شهادت زمینه‌ساز جوشش مردم و بصیرت‌زایی آنان شده و مکر و حیلۀ دشمن به خودش بازگشته است.

همچنین در این مراسم آقای مهدی رسولی در رثای حضرت زهرا (س) و آقای شهید ایران به روضه‌خوانی و نوحه‌سرایی پرداخت.