گاهی یک ویدئو در فضای مجازی، می‌تواند سال‌ها انتظار را به پایان برساند؛ این روایتی کوتاه از بازگشت دو مرد از مرکز نگهداری از معلولان و سالمندان انوار آفتاب قم به آغوش مادرانشان است که پس از سال‌ها جدایی، دوباره یکدیگر را پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم ، در پی شناسایی دو مورد از افراد گم‌شده در مرکز نگهداری از معلولان و سالمندان انوار آفتاب قم، امروز دوباره دو خانواده با فرزندان خود پس از سال ها دوری ملاقات کردند.

در یکی از این موارد، «عادل» که در سال ۱۳۸۷ در سن ۲۵ سالگی و در پی معلولیت ذهنی از روستایی در ساری از خانه بیرون رفته بود، پس از ۱۸ سال از طریق انتشار ویدئویی در فضای مجازی؛ که او را در حال عزاداری در مرکز نشان می داد، توسط خانواده‌اش شناسایی شد. عادل که اکنون ۴۳ ساله است، پس از گذشت نزدیک به دو دهه، در مراسمی پراحساس به مادر خود تحویل داده شد.

در موردی دیگر، «رضا»، فرد معلول دیگری که در سال ۱۴۰۱ در کوهدشت لرستان از خانواده خود جدا شده بود، پس از شناسایی توسط مادرش، امروز با حکم رسمی دادگستری به وی بازگردانده شد. این بازگشت‌های پراحساس پس از فرآیندهای قانونی و تایید هویت، به بستگان این افراد انجام گرفت.