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پرچمداری و میدان داری مردم جان فدای لرستان در شب ۲۵۸ سنگر دفاع از ولایت و وطن ،برای خونخواهی قائد شهید امت همچنان در میدان غیرت و مقاومت ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دویستوپنجاهوهشتمین قرار شبانه مردم ولایی و انقلابی با بصیرت خرم آباد در میدان دفاع از ولایت و میهن اسلامی برای خونخواهی امام مجاهد شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی برگزار شد.
در این حضور حماسی شرکت کنندگان شهرستان خرم آباد همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار با صلابت و اقتدار ایستاده اند و با امید و دلگرمی به توان بازدارندگی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران ،پاسخ ایران مقتدر به هرگونه خطای راهبردی دشمن را فوری، فرامرزی و پشیمانکننده عنوان کردند .