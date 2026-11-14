پرچمداری و میدان داری مردم جان فدای لرستان در شب ۲۵۸ سنگر دفاع از ولایت و وطن ،برای خونخواهی قائد شهید امت همچنان در میدان غیرت و مقاومت ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛دویست‌وپنجاه‌وهشتمین قرار شبانه مردم ولایی و انقلابی با بصیرت خرم آباد در میدان دفاع از ولایت و میهن اسلامی برای خونخواهی امام مجاهد شهید ،بیعت با رهبرمعظم انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و دفاع از تمامیت ارضی ایران اسلامی برگزار شد.



در این حضور حماسی شرکت کنندگان شهرستان خرم آباد همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار با صلابت و اقتدار ایستاده اند و با امید و دلگرمی به توان بازدارندگی ارتش و سپاه جمهوری اسلامی ایران ،پاسخ ایران مقتدر به هرگونه خطای راهبردی دشمن را فوری، فرامرزی و پشیمان‌کننده عنوان کردند .

عهد و قرار وفاداری ضمن بازخوانی برتری ژئوپلیتیک ایران در تنگه هرمز، بر نقش کلیدی مدیریت این آبراه در صیانت از منافع اقتصادی منطقه تأکید شد

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_56801533"><script type="text/JavaScript" src="/fa/news/play/embed/5966598/56801533?width=600&height=350"></script></div> همچنین در اینضمن بازخوانی برتری ژئوپلیتیک ایران در تنگه هرمز، بر نقش کلیدی مدیریت این آبراه در صیانت از منافع اقتصادی منطقه تأکید شد