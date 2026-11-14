واژگونی یک دستگاه اتوبوس سرویس کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه در محور دشت‌عباس به مورموری، تاکنون پنج فوتی بر جای گذاشته و چند نفر نیز مصدوم شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ روابط عمومی اورژانس پیش‌بیمارستانی استان اعلام کرد: بنابر اظهارات کارشناسان فوریت‌های پزشکی حاضر در صحنه، این حادثه تاکنون دست‌کم پن فوتی بر جای گذاشته است.

این اتوبوس، سرویس کارکنان پترو پالایش دهلران بوده که در مسیر دشت‌عباس به مورموری واژگون شده است.

برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان، چهار دستگاه آمبولانس سبک و دو دستگاه اتوبوس‌آمبولانس اورژانس به محل حادثه اعزام شده‌اند.

بر اساس گزارش‌های اولیه، بیش از ۱۵ نفر در این حادثه مصدوم شده‌اند و عملیات امدادرسانی همچنان ادامه دارد.