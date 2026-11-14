هوش مصنوعی در خدمت ایده‌های تازه بانوان کرمانی

نخستین رویداد «زن خلاق در عصر هوش مصنوعی» با هدف آگاهی‌بخشی، آموزش کارآفرینی و زمینه‌سازی برای شکل‌گیری کسب‌وکار‌های جدید بانوان، عصر امروز در کرمان برگزار شد.