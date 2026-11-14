نخستین رویداد «زن خلاق در عصر هوش مصنوعی» با هدف آگاهیبخشی، آموزش کارآفرینی و زمینهسازی برای شکلگیری کسبوکارهای جدید بانوان، عصر امروز در کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، این رویداد به همت انجمن زنان بازرگان و کارآفرین استان کرمان برگزار شد و تلاش دارد با افزایش آگاهی و آموزش در حوزه کارآفرینی، زمینه هدفگذاری و راهاندازی کسبوکارهای جدید برای بانوان را فراهم کند.
این برنامه از حدود یک سال پیش با ابتکار انجمن زنان بازرگان و کارآفرین استان در مسیر توانمندسازی بانوان و آشنایی آنان با فرصتهای تازه فعالیت اقتصادی شکل گرفته است.