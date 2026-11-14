در باغ‌های طارم سفلی، زیتون‌ها با استفاده از تجهیزات مکانیزه جمع‌آوری شده و در ادامه مسیر، جهت دسته‌بندی، فرآوری و تولید روغن به واحد‌های صنعتی منتقل می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، پس از اتمام مرحله برداشت، زیتون‌ها در حال حاضر در واحدهای فرآوری درگیر فرآیندهای شست‌وشو، سورت‌بندی و آماده‌سازی برای خط تولید هستند. در این مرحله، محصولات با دقت بالا دسته‌بندی می‌شوند تا بخشی از آن‌ها برای عرضه مستقیم در بسته‌بندی‌های مناسب و بخش دیگر جهت تولید روغن زیتون به خطوط تولید هدایت شود.

فعالان این حوزه و مسئولان حاضر در واحدهای فرآوری، ضمن بررسی روند کار، بر اهمیت دقت در مراحل سورت و شست‌وشو جهت حفظ کیفیت محصول نهایی تاکید کرده‌اند. این فرآیند، مرحله حساس و حیاتی برای تبدیل محصول خام به کالای آماده مصرف یا روغن زیتون باکیفیت است.