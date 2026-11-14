کارشناس هواشناسی گلستان گفت: امشب و فردا آسمان گلستان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، اما سامانه سرد بارشی روز دوشنبه وارد استان می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدکردجزی گفت: بنا بر آخرین الگو‌های هواشناسی فردا جوی به نسبت پایدار در سطح استان برقرار است.

او افزود: از اواخر وقت فردا به تدریج با ورود امواج ناپایدار شاهد افزایش ابر، کاهش دما و بارندگی خواهیم بود.

کردجزی ادامه داد: روز‌های دوشنبه و سه شنبه آسمان استان ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با بارندگی خواهد بود.

وی افزود: روز‌های دوشنبه و سه شنبه شاهد کاهش محسوس دما بین ۱۰ تا ۱۲ سانتی گراد، بارش‌های رگباری و ریزش برف در ارتفاعات خواهیم بود.