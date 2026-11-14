

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، درپی کناره‌گیری سید حجت کریمی از سمت مدیرعاملی باشگاه تراکتور، با نظر هیات مدیره باشگاه، سعید مظفری‌زاده که پیش از این نیز سابقه حضور در سمت مدیرعاملی باشگاه تراکتور را در کارنامه داشت، اکنون بار دیگر به این جایگاه بازگشت.

وی در دوره پیشین مسئولیت خود، همراه با مجموعه مدیریتی و اجرایی باشگاه، در مسیر تحقق اهداف تراکتور و کسب نخستین عنوان قهرمانی این تیم در رقابت‌های لیگ برتر حضور داشت.

انتخاب مجدد مظفری‌زاده در شرایطی صورت می‌گیرد که باشگاه تراکتور با هدف تداوم برنامه‌های راهبردی، تقویت ساختار اجرایی و پیگیری اهداف ورزشی و مدیریتی خود، مسیر تازه‌ای را پیش رو دارد.