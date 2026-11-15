درخشش کوراشکاران خراسان شمالی در جایزه بزرگ کوراش ساحلی کشور
کوراشکاران خراسان شمالی در جایزه بزرگ کوراش ساحلی کشور با کسب عناوین برتر در اوزان مختلف ، خوش درخشیدند .
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی
، مسابقات جایزه بزرگ کوراش ساحلی کشور با حضور ۷۳ ورزشکار در شهرستان محمودآباد مازندران به پایان رسید و نمایندگان خراسان شمالی در هر چهار وزن موفق به کسب عناوین برتر شدند.
بنا بر این گزارش در وزن ۶۶- کیلوگرم یوسف باغچقی اول ، مهدی روشنی دوم و ابوالفضل باغچقی (چهارم) شدند.
در وزن ۸۱- کیلوگرم نیز رضا پارساپور اول ، هادی دلیریان دوم و در وزن ۹۰- کیلوگرم ابراهیم براتزاده اول ، جواد استادزاده دوم و ابراهیم محمدی (چهارم) شدند.
همچنین در وزن ۹۰+ کیلوگرم امیرمحمد قائمی اول ، جواد صحرایی دوم و امیررضا معمری (چهارم) شدند .
این رقابتها با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.