به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، مسابقات جایزه بزرگ کوراش ساحلی کشور با حضور ۷۳ ورزشکار در شهرستان محمودآباد مازندران به پایان رسید و نمایندگان خراسان شمالی در هر چهار وزن موفق به کسب عناوین برتر شدند.

بنا بر این گزارش در وزن ۶۶- کیلوگرم یوسف باغچقی اول ، مهدی روشنی دوم و ابوالفضل باغچقی (چهارم) شدند.

در وزن ۸۱- کیلوگرم نیز رضا پارساپور اول ، هادی دلیریان دوم و در وزن ۹۰- کیلوگرم ابراهیم برات‌زاده اول ، جواد استادزاده دوم و ابراهیم محمدی (چهارم) شدند.

همچنین در وزن ۹۰+ کیلوگرم امیرمحمد قائمی اول ، جواد صحرایی دوم و امیررضا معمری (چهارم) شدند .

این رقابت‌ها با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.