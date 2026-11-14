به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ شهردار زنجان با اشاره به افتتاح مجموعه فرهنگی و مذهبی دارالاحسان حضرت زهرا (س) هم‌زمان با ایام شهادت دخت نبی مکرم اسلام (س) شب گذشته اظهار داشت: این پروژه ارزشمند با هدف ایجاد فضایی استاندارد، متمرکز و درخور برای پشتیبانی از فعالیت‌ها و برنامه‌های اصیل هیئات مذهبی پایتخت شور و شعور حسینی طراحی و احداث شده است.

منصور سلطانی‌محمدی با تشریح مشخصات فنی و کالبدی این طرح افزود: مجموعه دارالاحسان حضرت زهرا (س) در نقطه محوری و ابتدایی خیابان طالقانی و در فضایی با زیربنای ۴۰ مترمربع، با بهره‌گیری از المان‌ها و معماری اصیل سنتی بنا شده است تا علاوه بر کارکرد مذهبی، جلوه‌ای متناسب با هویت فرهنگی شهر داشته باشد.

وی به اقدامات عمرانی پیرامون این پروژه نیز اشاره کرد و گفت: در کنار احداث خود بنا، محوطه پیرامونی این مجموعه به مساحت ۲۰۰ مترمربع مورد بازسازی، بهسازی و ساماندهی قرار گرفت و همچنین برای ارتقای کیفیت محیطی و بهبود جلوه بصری فضا، یک آب‌نمای زیبا در محوطه آن نصب و راه‌اندازی شد.

سلطانی‌محمدی با تأکید بر رویکرد مدیریت شهری در حمایت از نهاد‌های مردمی تصریح کرد: دارالاحسان حضرت زهرا (س) با این نگاه شکل گرفته که بستر مناسبی برای حضور و فعالیت هیئات مذهبی فراهم سازد؛ لذا تمامی هیئات و تشکل‌های دینی می‌توانند پس از انجام هماهنگی‌های لازم، از ظرفیت این پایگاه معنوی برای پیشبرد برنامه‌های خود بهره‌مند شوند.

شهردار زنجان در پایان خاطرنشان کرد: توسعه متوازن فضا‌های فرهنگی، تقویت زیرساخت‌های مذهبی و پشتیبانی از حرکت‌های خودجوش مردمی، جزو سیاست‌های اصلی مدیریت شهری است و تلاش می‌کنیم با اجرای چنین پروژه‌هایی، زمینه ارتقای مشارکت‌های اجتماعی و تعمیق ارزش‌های دینی را در سطح شهر بیش از پیش فراهم سازیم.