در قرار شبانه مردم انقلابی اهواز، از پرچم اهدایی رهبر انقلاب اسلامی به مردم بصیر شهر استان خوزستان رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم انقلابی خوزستان در دویست و پنجاه و هشتمین از اجتماعات مردمی دفاع از ایران اسلامی با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای ضمن بیعت با مقام معظم رهبری بر ادامه راه شهیدان انقلاب اسلامی تاکید کردند.

در قرار شبانه مردم اهواز در دفاع از میهن اسلامی، از پرچم اهدایی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر فرزانه انقلاب اسلامی به مردم مبعوث شده استان رونمایی شد.

مردم انقلابی خوزستان با حضور آگاهانه خود در اجتماعات مردمی یک بار دیگر اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از ایران اسلامی اعلام کردند.