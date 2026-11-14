به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی؛ این حادثه ساعت ۱۶:۴۲ امروز ۲۳ آبان در کیلومتر ۲۵ محور بیرجند-قاین (گردنه ثمن شاهی) رخ داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خراسان جنوبی گفت: ۵ مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و ۱۰ مصدوم توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شدند که حال همگی خوب و آسیب دیده گیشان سطحی گزارش شده و تنها خانم ۴۵ ساله با حال عمومی خوب در بیمارستان بستری شده است.

به گفته پلیس راه، علت واژگونی اتوبوس زاهدان - مشهد در دست بررسی است.