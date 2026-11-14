استاندار کرمان بر مردمی‌سازی برنامه‌های سومین کنگره ملی ۷ هزار شهید استان، نوآوری در تولید محتوا و اجرای طرح‌های محرومیت‌زدایی در کنار فعالیت‌های فرهنگی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان ، سومین نشست شورای سیاست‌گذاری کنگره ملی هفت‌هزار شهید استان کرمان با حضور نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، استاندار، فرمانده سپاه ثارالله و اعضای شورا در دفتر نماینده ولی‌فقیه برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین علیدادی سلیمانی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمان، با اشاره به اهمیت زمانی برگزاری این رویداد، گفت: کنگره سوم شهدا در مقطعی برگزار می‌شود که سه دهه از دوران دفاع مقدس سپری شده است و باید با چنان توان و کیفیتی برگزار شود که دستاورد‌های آن به‌عنوان مستندی مرجع برای آیندگان باقی بماند.

وی بر ضرورت خلاقیت، تنوع در برنامه‌ها و تداوم فعالیت کمیته‌های مختلف برای تحقق اهداف کنگره تأکید کرد.

فرمانده سپاه ثارالله استان کرمان نیز با اعلام اینکه کرمان نخستین استان کشور در برگزاری سومین کنگره ملی شهداست، گفت: مقرر شده است کنگره ملی در سال ۱۴۰۶ برگزار شود و استان کرمان با پیشگامی در این مسیر، نقش مهمی در این رویداد ملی ایفا می‌کند.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان و رئیس ستاد برگزاری سومین کنگره ملی هفت‌هزار شهید استان هم، با قدردانی از تلاش‌های سپاه ثارالله، بر ضرورت مردم‌محور بودن برنامه‌ها و نوآوری در تولید محتوا تأکید کرد.

وی توجه به مخاطب عام و سنجش نیاز‌های جامعه در تولید محتوا را از شاخص‌های اصلی ماندگاری آثار کنگره دانست و افزود: اجرای طرح‌های زیربنایی و محرومیت‌زدایی نیز باید در کنار برنامه‌های فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

در این نشست، گزارشی از اقدامات انجام‌شده برای برگزاری کنگره ارائه شد که بر اساس آن، ساختمان کنگره با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان تجهیز شده، ۷۵۰ محتوای متنوع تولید و ۱۲ کتاب آماده شده است؛ همچنین یک‌هزار و ۳۰۰ اثر از شهدای استان جمع‌آوری شده است.

راه‌اندازی گنجینه شهدا و بهسازی موزه دفاع مقدس نیز از دیگر اقدامات اعلام‌شده در این نشست بود.

در پایان، احکام اعضای کمیته‌های سومین کنگره ملی هفت‌هزار شهید استان کرمان ابلاغ و اعطا شد.