دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اشکذر از کشف یک کارگاه تولید مشروبات الکلی و دستگیری یک نفر در بخش خضرآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، محمدجواد زارع بیدکی گفت: در پی دریافت گزارش و با هماهنگی قضایی، مأموران انتظامی و سپاه شهرستان اشکذر با حضور در محل، از یک انبار مجاور منزل مسکونی واقع در یکی از روستا‌های بخش خضرآباد شهرستان اشکذر استان یزد بازرسی کردند.

وی افزود: در جریان این بازرسی، یک کارگاه تولید مشروبات الکلی شناسایی و مقادیری از اقلام و تجهیزات مورد استفاده برای تهیه مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

دادستان اشکذر ادامه داد: در این عملیات، حدود ۵۰۰ لیتر مایع حاوی الکل و همچنین حدود ۴۰۰ کیلوگرم مواد اولیه که برای تهیه حدود ۲ هزار لیتر مشروب الکلی در حال آماده‌سازی بود، کشف و ضبط شد.

زارع بیدکی همچنین از کشف یک قبضه سلاح شکاری در جریان بازرسی از منزل صاحبخانه خبر داد و گفت: مجوز سلاح مذکور در دست بررسی است.

وی با اشاره به دستگیری یک نفر در این رابطه تصریح کرد: دو نفر دیگر از متهمان متواری هستند و اقدامات لازم برای شناسایی و دستگیری آنان در حال انجام است.