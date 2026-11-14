شب های روشن قم در ایستگاه دویست و پنجاه و هشتم؛

مردم بر پاسخ قاطع به تهدیدات تکراری دشمن تأکید کردند

در پی افزایش لفاظی‌ها و تهدیدات اخیر، مردم ضمن بی‌اثر دانستن این اقدامات، بر ضرورت برخورد قاطع، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی در برابر هرگونه تعرض تأکید کردند.