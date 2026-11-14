مردم بر پاسخ قاطع به تهدیدات تکراری دشمن تأکید کردند
در پی افزایش لفاظیها و تهدیدات اخیر، مردم ضمن بیاثر دانستن این اقدامات، بر ضرورت برخورد قاطع، اثرگذار و بدون محدودیت جغرافیایی در برابر هرگونه تعرض تأکید کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، مردم در تجمعات شبانه و در پاسخ به افزایش تهدیدات و لفاظیهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور تروریست آمریکا علیه مردم ایران، بر این نکته تأکید کردند که این تهدیدات ماهیتی تکراری دارند و بخشی از الگوی رفتاری همیشگی دشمن هستند.
با توجه به سوابق عملکردی ایالات متحده در منطقه، این اظهارات نه تنها تأثیری بر اراده ملت ایران ندارد، بلکه تنها نشاندهنده شکست سیاستهای فشار خواهد بود.