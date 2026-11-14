مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر جدی گرفتن هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از مردم و مسافران خواست از ترددهای غیرضروری و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران با تأکید بر جدی گرفتن هشدار سطح نارنجی هواشناسی، از مردم و مسافران خواست از ترددهای غیرضروری و حضور در مناطق پرخطر خودداری کنند.

محمدی با اشاره به فعالیت سامانه بارشی از دوشنبه ۲۵ آبان تا ظهر سه‌شنبه ۲۶ آبان، گفت: بارش رگباری باران، برف در ارتفاعات، رعدوبرق، وزش باد شدید و کاهش محسوس دما برای استان پیش‌بینی شده است.

وی نسبت به احتمال آب‌گرفتگی معابر، طغیان رودخانه‌ها، لغزندگی جاده‌ها، ریزش سنگ و رانش زمین هشدار داد و افزود: شهروندان و مسافران از توقف و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها، کوهنوردی و طبیعت‌گردی در مناطق پرخطر خودداری کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران همچنین از مردم خواست سفرهای غیرضروری، به‌ویژه در محورهای کوهستانی، را به زمان دیگری موکول کنند و در صورت ضرورت سفر، تجهیزات زمستانی و زنجیر چرخ به همراه داشته باشند.

محمدی با تأکید بر ضرورت پیشگیری از خسارات احتمالی در بخش کشاورزی، بر آمادگی کامل دستگاه‌های اجرایی، امدادی و خدمات‌رسان برای مقابله با حوادث احتمالی تأکید کرد.

وی در پایان گفت: جدی گرفتن هشدارهای هواشناسی و رعایت توصیه‌های ایمنی، نقش مهمی در حفظ جان شهروندان و مسافران و کاهش خسارات احتمالی دارد.