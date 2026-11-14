شهردار تهران با اشاره به نتایج سیاهه انتشار جدید آلودگی هوا گفت: برخلاف تصور رایج، تنها خودرو‌ها عامل آلودگی پایتخت نیستند و بخش قابل‌توجهی از ذرات معلق و گاز‌های مضر از صنایع و نیروگاه‌های اطراف شهر منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا زاکانی با اشاره به وضع آلودگی هوای پایتخت و منابع انتشار آلاینده‌ها گفت: این تصور وجود دارد که منشأ اصلی آلودگی هوا خودرو‌ها هستند؛ اما این‌طور نیست. تازگی سیاهه انتشار جدیدی منتشر شد که پس از سال‌ها مشخص کرد بخشی از آلودگی هوا به برخی نیروگاه‌ها و صنایع اطراف شهر بازمی‌گردد و منشأ آن صرفاً خودرو‌های داخل شهر نیست.

وی با بیان اینکه سیاهه انتشار جدید حاصل یک کار دانشگاهی متقن و جدی است که دانشگاه‌ها نیز در آن مشارکت داشته‌اند، افزود: سال‌ها بود سیاهه انتشار جدیدی تهیه نشده بود و آخرین نمونه آن به دهه ۹۰ بازمی‌گشت. با انتشار مجدد این سیاهه، رویکرد جدیدی شکل گرفت و نگاه‌ها نسبت به واقعیت‌های موجود در شهر‌ها تغییر کرد.

شهردار تهران ادامه داد: پیش از این، بخش عمده مسئولیت آلودگی هوا به خودرو‌ها نسبت داده می‌شد، درحالی‌که اگرچه خودرو‌ها بدون استثنا یکی از منابع آلودگی هستند، اما نتایج این بررسی نشان داد بخش قابل‌توجهی از آلودگی هوا، اعم از ذرات معلق و گاز‌های مضر، به صنایع اطراف شهر و برخی شرایط و فعالیت‌های موجود در اطراف شهر مربوط می‌شود.

زاکانی درباره خودرو‌های فرسوده و برنامه نوسازی اتوبوس‌های فرسوده نیز گفت: حدود ۷۲۰ دستگاه اتوبوس دوکابین داریم که مربوط به ۱۵ سال گذشته هستند. همچنین برای اتوبوس‌های مربوط به دوره‌های پیش از آن نیز بسته‌ای را در نظر گرفته‌ایم که بر اساس آن، حدود ۲۵۰ دستگاه را به اتوبوس برقی تبدیل می‌کنیم و کمتر از ۵۰۰ دستگاه دیگر را نیز ارتقا می‌دهیم تا به استاندارد یورو ۵ و یورو ۶ برسند و این ناوگان نیز به وضع مناسبی از نظر نوسازی و ارتقای فنی دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه در مجموع حدود ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در این فرایند قرار دارند، افزود: این اقدامات در حال انجام است و ما در این دوره ۸۳ درصد از اتوبوس‌های خود را نوسازی کرده‌ایم.

شهردار تهران با اشاره به برنامه‌های مدیریت شهری برای کاهش آلودگی هوا گفت: اقدامی که برای کاهش آلودگی هوا دنبال می‌کنیم، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی است. به همین دلیل، به‌شدت در حال گسترش حوزه مترو هستیم و قرارداد‌های خطوط ۸، ۹، ۱۰ و ۱۱ مترو را نیز منعقد کرده‌ایم.

زاکانی ادامه داد: بخشی از عملیات اجرایی یکی از این خطوط آغاز شده، مقدمات اجرای خط بعدی فراهم شده و به‌زودی عملیات اجرایی آن نیز آغاز خواهد شد. برای دو خط دیگر نیز کارگاه‌های اجرایی را تجهیز کرده‌ایم.

وی توسعه بخش اتوبوسرانی و مجموعه‌های مختلف مرتبط با آن را از دیگر اقدامات مدیریت شهری برشمرد و گفت: در نهایت باید به اقتضائات و شرایطی توجه کنیم که بتوانیم از طریق آن، تحولاتی در زمینه خودرو‌های تک‌سرنشین و موتورسیکلت‌های بنزینی، به‌ویژه موتورسیکلت‌های مورد استفاده در حوزه حمل‌ونقل و کسب‌وکار، از طریق برقی‌سازی ایجاد کنیم. بنابراین، زیرساخت‌های برقی‌سازی شهر در حال توسعه است.

شهردار تهران توسعه فضای سبز را از دیگر محور‌های اقدامات مدیریت شهری دانست و افزود: بخش دیگری از اقدامات، علاوه بر موضوع حمل‌ونقل عمومی و اقتضائات و شرایط مرتبط با آن، به توسعه فضای سبز و ایجاد شرایطی مربوط می‌شود که بتوانیم به پایداری فضای سبز شهر کمک کنیم. پس از ده‌ها سال، صورت جدیدی از وضع فضای سبز تهران مشخص شده است و بر همین اساس، برنامه‌ای جامع را در حوزه فضای سبز تهران دنبال می‌کنیم.

زاکانی خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که با ارائه خدمات در منازل و فراهم کردن اقتضائات لازم برای کسب‌وکار‌ها و موضوعات مرتبط با آن، میزان تردد در شهر را کاهش دهیم.

وی در ادامه با اشاره به بارندگی‌های اخیر و وقوع سیلاب در برخی معابر پایتخت گفت: در جریان بارندگی‌های اخیر، شاهد وقوع برخی سیلاب‌ها در تعدادی از معابر بودیم. برای پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی نیز تدابیری اندیشیده شده بود و ما از حدود دو ماه قبل، یا به‌عبارتی یک ماه و نیم پیش از وقوع بارندگی، این اقدامات را انجام داده بودیم.

شهردار تهران افزود: به همین دلیل، در برخی نقاطی که سطح آب بالا آمده بود، شاهد انباشت زباله نبودید؛ چراکه ما تمامی مسیر‌ها و کانال‌ها را لایروبی کرده بودیم.

زاکانی ادامه داد: در بسیاری از نقاطی نیز که پیش‌بینی می‌شد احتمال وقوع سیلاب وجود داشته باشد، اقدامات لازم به‌خوبی انجام شده بود، اما حجم آب بارندگی فوق‌العاده زیاد بود و ظرفیت معابر پاسخگوی این میزان از آب نبود.

وی با اشاره به وضع خیابان ولیعصر در جریان بارندگی‌های اخیر گفت: برای مثال، موضوع به انهار محدود نمی‌شد؛ در خیابان ولیعصر، آب از نهرها وارد خیابان شد. در واقع، در چنین شرایطی دیگر امکان انجام اقدام بیشتری برای افزایش ظرفیت آن نهر وجود ندارد و حجم آب از ظرفیت پیش‌بینی‌شده فراتر رفته بود.

شهردار تهران با اشاره به وجود برخی گرفتگی‌ها در معابر نیز گفت: البته برخی گرفتگی‌ها نیز وجود داشت که مربوط به عملکرد برخی دستگاه‌ها بود و ما در این زمینه به آن دستگاه‌ها نیز کمک کردیم.