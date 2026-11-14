رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان گفت: استان‌های تهران، لرستان و اصفهان بیشترین سهم را در میان پلاک‌های غیربومی مشاهده‌شده در محورهای مواصلاتی خوزستان از ابتدای سال تاکنون داشته‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محسن کجباف ظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت‌شده در سامانه‌های هوشمند جاده‌ای، استان‌های تهران، لرستان و اصفهان به ترتیب بیشترین تعداد پلاک‌های غیربومی مشاهده‌شده در محور‌های مواصلاتی خوزستان را از ابتدای سال تاکنون به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: بررسی داده‌های تردد خودرو‌ها همچنین نشان می‌دهد، استان‌های لرستان، تهران و اصفهان به ترتیب بیشترین مقاصد سفر خودرو‌های دارای پلاک خوزستان بوده‌اند.

رئیس مرکز مدیریت راه‌های اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خوزستان در ادامه با اشاره به پرترددترین محور‌های استان بیان کرد: محور ماهشهر – بندر امام خمینی در صدر محور‌های پرتردد استان قرار دارد و پس از آن محور‌های آبادان – خرمشهر و شوش – اهواز بیشترین میزان تردد را به خود اختصاص داده‌اند.

کجباف خاطر نشان کرد: محور‌های اندیمشک – شوش، اهواز – خرمشهر و هفتکل – اهواز را به ترتیب از پرتخلف‌ترین محور‌های استان بوده‌اند و از رانندگان و کاربران جاده‌ای درخواست می‌شود با توجه به پیش بینی وقوع پدیده جوی ال نینو، ضمن رعایت دقیق سرعت مطمئنه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر در رانندگی، پیش از آغاز هرگونه سفر جاده‌ای، با سامانه ۱۴۱ تماس گرفته و از وضعیت راه‌ها مطلع شوند تا سفری ایمن و بی‌خطر را تجربه کنند.