حضور خودجوش و مداوم شهروندان در تجمعات شبانه برای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران را به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، مردم با ایستادگی در شرایط دشوار جوی، بر همبستگی خود با آرمان‌های انقلاب تأکید کردند. این حرکات مردمی که هر شب ادامه دارد به نمادی از ایستادگی در برابر فشار‌های خارجی و نظام سلطه تبدیل شده است.

تداوم قرار‌های شبانه برای دفاع از انقلاب، نشان می دهد که اراده ملت برای حفظ استقلال و آرمان‌های خود، غیرقابل تغییر است. این حضور بی‌وقفه، پاسخ مقتدری به توطئه‌های نظام سلطه و نشانه‌ای از بصیرت و پیوستگی میان ملت و انقلاب است.

ملت بصیر ایران با پافشاری بر مسیر انقلاب، نشان داد که اراده مردمی، ستون اصلی پایداری کشور در برابر تمامی توطئه‌هاست.