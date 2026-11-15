به گفته سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ، این استان با کشت مکانیزه چهار هزار و ۳۵ هکتار پنبه با دستگاه ردیف‌کار در کشور جزو استان های پیشرو است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، رویا حسن‌نژاد سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌شمالی با اشاره به اینکه پنبه از محصولات صنعتی و مهم بخش کشاورزی استان است گفت: امسال هفت هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی خراسان شمالی به کشت این محصول اختصاص یافته است و پیش‌بینی می‌شود از این سطح بیش از ۲۲ هزار تن وش پنبه برداشت شود.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به جایگاه شهرستان مانه در تولید پنبه استان افزود: چهار هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی زیر کشت پنبه استان در این شهرستان قرار دارد.

حسن‌نژاد ادامه داد: بیش از ۹۰ درصد مزارع پنبه مانه به روش مکانیزه زیر کشت رفته‌اند که این شیوه موجب استقرار منظم بوته‌ها، قرارگیری بذر در عمق مناسب خاک و بهبود شرایط جوانه‌زنی بذر می‌شود.

وی کاهش مصرف بذر و نیاز کمتر به نیروی انسانی را از دیگر مزایای کشت مکانیزه برشمرد و گفت: استفاده از دستگاه ردیف‌کار برای کشاورزان صرفه اقتصادی دارد و می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد.

وی با تاکید بر ضرورت توسعه روش‌های نوین زراعی افزود: امسال ۶۰ هکتار از مزارع استان نیز به روش کشت مستقیم و بدون خاک‌ورزی زیر کشت پنبه رفته است.

حسن‌نژاد گفت: کشت مستقیم با کاهش عملیات خاک‌ورزی به حفاظت از منابع خاک کمک می‌کند و لازم است سایر کشاورزان نیز از روش‌های نوین و مکانیزه برای کاهش هزینه‌ها و افزایش بهره‌وری استفاده کنند.

سرپرست مدیریت زراعت سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی اظهار کرد: کشاورزان تاکنون وش پنبه را از چهار هزار و ۱۰۰ هکتار از مزارع استان برداشت کرده‌اند و برداشت از سطح باقی‌مانده نیز به‌تدریج ادامه دارد.

وی با اشاره به سهم بالای نیروی انسانی در هزینه‌های تولید این محصول گفت: برداشت وش پنبه در مزارع استان به‌صورت دستی انجام می‌شود و بخش قابل توجهی از هزینه تولید این محصول صنعتی به تامین نیروی کار اختصاص دارد.

حسن‌نژاد افزود: شهرستان مانه بیشترین سطح زیر کشت پنبه استان را دارد و شهرستان‌های سملقان، اسفراین، جاجرم و گرمه به ترتیب در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: خراسان شمالی از نظر سطح زیر کشت و تولید وش پنبه در کشور رتبه پنجم را دارد.

کشت پنبه در خراسان شمالی متناسب با شرایط اقلیمی مناطق مختلف معمولا از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و تا نیمه خردادماه ادامه دارد؛ برداشت این محصول نیز در مهر و آبان انجام می‌شود.