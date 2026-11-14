نیمه نخست دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین با تساوی بدون گل به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق به مصاف هم رفتند که این بازی در نیمه نخست با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

تیم ملی فوتبال کشورمان از همان دقایق نخست مسابقه توانست برتری‌اش را به حریف دیکته کند و توپ بیشتر در زمین این تیم در گردش باشد.

در دقیقه ۱۹ در یک موقعیت جدی، سانتر جعفر سلمانی در دهانه دروازه به امیرحسین حسین‌زاده رسید، اما قبل از اینکه مهاجم کشورمان به توپ ضربه بزند، مدافع فلسطین با یک تکل توپ را دفع کرد تا این موقعیت جدی از دست برود.

در دقیقه ۲۱ باز هم این ایران بود که صاحب موقعیت شد، اما ضربه آریا یوسفی روی پاس سلمانی را دروازه‌بان فلسطین روی خط دروازه دفع کرد.

فشار ایران که در این دقایق بیشتر شده بود، ادامه پیدا کرد و این بار در دقیقه ۲۵ ضربه سر محمد قربانی روی سانتر محمدجواد حسین‌نژاد به تیر دروازه برخورد کرد تا شانس هم با شاگردان قلعه‌نویی یار نباشد.

در ۱۵ دقیقه پایانی اگر چه از شدت حملات ایران کاسته شد که همچنان تیم کشورمان تیم برتر میدان بود، اما کمتر موقعیت جدی روی دروازه فلسطین خلق شد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

محمد خلیفه، جعفر سلمانی، علی نعمتی، محمد قربانی، امین حزباوی، آریا یوسفی- سعید عزت‌اللهی، محمدجواد حسین‌نژاد- محمد محبی، دنیس درگاهی- امیرحسین حسین‌زاده

ترکیب تیم ملی فوتبال فلسطین:

رامی حماده، مصعب بطاط، خالد ابو الهیجا، یاسر حمد، عمید صوافطه، عمید مجاجنه، آگوستین منصور، زید قنبر، خالد النبریصی، بدر موسی و اسد الحملاوی