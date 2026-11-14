دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین با برتری شاگردان قلعه نویی به پایان رسید.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم‌های ملی فوتبال ایران و فلسطین در دیداری تدارکاتی در ورزشگاه بین‌المللی شهر بصره عراق با قضاوت مهند قاسم به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان امیر قلعه‌نویی پایان رسید. سردار آزمون و صالح حردانی گل‌های این بازی را به ثمر رساندند.

تیم ملی فوتبال کشورمان از همان دقایق نخست مسابقه توانست برتری‌اش را به حریف دیکته کند و توپ بیشتر در زمین این تیم در گردش باشد.

در دقیقه ۱۹ در یک موقعیت جدی، سانتر جعفر سلمانی در دهانه دروازه به امیرحسین حسین‌زاده رسید، اما قبل از اینکه مهاجم کشورمان به توپ ضربه بزند، مدافع فلسطین با یک تکل توپ را دفع کرد تا این موقعیت جدی از دست برود.

در دقیقه ۲۱ باز هم این ایران بود که صاحب موقعیت شد، اما ضربه آریا یوسفی روی پاس سلمانی را دروازه‌بان فلسطین روی خط دروازه دفع کرد.

فشار ایران که در این دقایق بیشتر شده بود، ادامه پیدا کرد و این بار در دقیقه ۲۵ ضربه سر محمد قربانی روی سانتر محمدجواد حسین‌نژاد به تیر دروازه برخورد کرد تا شانس هم با شاگردان قلعه‌نویی یار نباشد.

در دقیقه ۴۷، ارسال عزت‌اللهی به محوطه جریمه با ضربه سر سردار آزمون همراه شد و در ادامه محمد محبی صاحب موقعیت گلزنی شد، اما ضربه این بازیکن با واکنش دروازه‌بان فلسطین از روی خط دروازه برگشت داده شد.

سه دقیقه بعد نیز محبی با یک پاس عمقی زیبا، حسین‌زاده را در موقعیت گلزنی قرار داد، اما ضربه این بازیکن با اختلاف کمی از کنار دروازه فلسطین به بیرون رفت تا ایران همچنان در باز کردن دروازه حریف ناکام بماند.

در دقیقه ۶۳، ارسال خطرناک حسین گودرزی از سمت چپ با ضربه سر محمدمهدی محبی همراه شد که توپ از کنار دروازه فلسطین به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، عمید صوافطه به دلیل ضربه زدن با دست به صورت عزت‌اللهی، دومین کارت زرد خود را دریافت کرد تا با اخراج از زمین، تیم ملی فلسطین ۱۰ نفره به کار خود ادامه دهد.

ایران پس از این اتفاق فشار حملات خود را افزایش داد و در دقیقه ۷۵، ارسال بلند صالح حردانی از سمت راست با ضربه سر امین حزباوی به سردار آزمون رسید، اما ضربه این مهاجم با اختلاف کمی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۷۷ قفل دروازه فلسطین باز شد. پس از همکاری بازیکنان ایران از سمت چپ، پاس کوتاه قلی‌زاده به حسین گودرزی رسید و ارسال دقیق این بازیکن با ضربه محکم بغل پای سردار آزمون همراه شد تا مهاجم تیم ملی گل نخست ایران را به ثمر برساند.

در دقیقه ۸۴، تیم ملی ایران بار دیگر از سمت چپ حمله‌ای خطرناک ترتیب داد. پس از همکاری بازیکنان ایران، حسین گودرزی در موقعیت ارسال قرار گرفت و توپ را به محوطه جریمه فلسطین فرستاد تا صالح حردانی با جاگیری مناسب و ضربه کف پا، گل دوم ایران را به ثمر برساند و اختلاف را به دو گل افزایش دهد.

ترکیب تیم ملی فوتبال ایران:

محمد خلیفه (حبیب فرعباسی)، جعفر سلمانی (دقیقه ۴۶-حسین گودرزی)، علی نعمتی، محمد قربانی (دقیقه ۴۶- محمد قربانی)، امین حزباوی، آریا یوسفی (دقیقه ۴۶ -صالح حردانی) - سعید عزت‌اللهی (۶۹- امید نورافکن)، محمدجواد حسین‌نژاد (دقیقه ۴۶ - محمدمهدی محبی) - مهدی محبی، دنیس درگاهی (دقیقه ۴۶-سردار آزمون) - امیرحسین حسین‌زاده (۶۹- اسماعیل قلی‌زاده)

ترکیب تیم ملی فوتبال فلسطین:

رامی حماده، مصعب بطاط، خالد ابو الهیجا، یاسر حمد، عمید صوافطه، عمید مجاجنه، آگوستین منصور (۵۶- عبدالهادی راشد)، زید قنبر (۷۹- عناس)، خالد النبریصی (۷۹- عدی دباغ)، بدر موسی (۵۶- احمد الغاغ) و اسد حملاوی (۷۰- علی رابعی)

ملی‌پوشان کشورمان سه‌شنبه در دومین دیدار خود در بصره، مقابل تیم ملی عراق صف‌آرایی خواهند کرد.