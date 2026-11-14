بیست و سوم آبان، یاد آور حماسه مردم شهر ابوحمیظه شهرستان دشت آزادگان در سال‌های حماسه و ایثار است که با مقاومت خود در راه دفاع از میهن اسلامی مجاهدت کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهر ابوحمیظه در شهرستان دشت آزادگان با مردم مقاوم، پایدار و مجاهدش در بیست وسوم آبان سال ۱۳۵۹ در برابر هجوم متجاوزان بعثی مقاومت جانانه‌ای کرد و نامش در تاریخ بزرگ ایران ماندگار شد.

ارتش بعثی عراق که در برابر مقاومت مردم شهر ابوحمیظه مستاصل شده بودند اقدام به محاصره و حمله جنایتکارانه به این منطقه می‌کنند و ۵۴ نفر از ساکنان این شهر را به اسارت می‌بردند و تاکنون هیچ اثری از این مجاهدان دلاور بدست نیامده است.

امروز مقاومت مردم ابوحمیظه با نود و هشت شهید گرانقدر نمادی از رشادت و حماسه ملت ایران می‌باشد که در امتداد این دلاوری هاست که مردم قهرمان کشورمان بیش از هشت ماه در عرصه دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌ها حضوری فعال دارند.