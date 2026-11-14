به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرمانده سپاه ناحیه میناب گفت: امروز دو شهید در بخش کریان تشییع شد که یک شهید در روستای تلنگ پلنگی به خاک سپرده شد و یک شهید دیگر فردا در روستای گرو از توابع بخش سندرک تشییع و تدفین می‌شود.

سرهنگ پاسدار علی اسلامی افزود: شهید تدفین شده امروز، ۲۹ ساله بود و در منطقه مهران سال ۱۳۶۵ به شهادت رسیده است.

وی گفت: دو شهید دیگر نیز روز دوشنبه در روستا‌های چراغ آباد و روستای بندک بخش توکهور و هشتبندی تشییع و به خاک سپرده می‌شوند.

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روز دوشنبه هفته گذشته، پیکر مطهر ۴ شهید گمنام با استقبال پرشور مردم میناب وارد این شهرستان شد.

روستای تلنگ پلنگی از توابع بخش کریان با ۳۰۰نفر جمعیت در ۴۰کلیومتری میناب واقع شده است.