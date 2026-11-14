به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اعلام این خبر افزود: روزانه ۲۱۰ هزار لیتر نفتگاز یورو ۴ در استان توزیع می‌شود که سهمی ۲۵ درصدی از مصرف ناوگان حمل و نقل منطقه را شامل می‌شود.

حمه حسنی از تامین و توزیع مطلوب و پایدار انواع فرآورده‌های نفتی در استان خبر داد که با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی استان، نقش ناوگان حمل نقل فرآورده‌های نفتی در تامین و توزیع سوخت مورد نیاز نواحی ۹ گانه منطقه، بویژه مناطق کوهستانی و سخت گذر، قابل تقدیر است.

وی از فعال بودن ۶ شرکت حمل و نقل فرآورده‌های نفتی و ۳۰۰ دستگاه نفتکش در ناوگان حمل ونقل منطقه خبر داد و اظهار داشت: تعامل و همکاری شرکت‌های حمل و نقل و رانندگان نفتکش با این شرکت، موجب رونق بخشیدن به حرکت بخش‌های تولیدی، کشاورزی، صنایع و تامین سوخت مورد نیاز خانوار‌های نفت سفید سوز در نقاط روستایی استان شده است.