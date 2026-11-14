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بیش از ۵۰ میلیون لیتر نفتگاز یورو ۴ از ابتدای سال جاری تاکنون در استان توزیع شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل با ۱۰ درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه کردستان با اعلام این خبر افزود: روزانه ۲۱۰ هزار لیتر نفتگاز یورو ۴ در استان توزیع میشود که سهمی ۲۵ درصدی از مصرف ناوگان حمل و نقل منطقه را شامل میشود.
حمه حسنی از تامین و توزیع مطلوب و پایدار انواع فرآوردههای نفتی در استان خبر داد که با توجه به موقعیت جغرافیایی و شرایط توپوگرافی استان، نقش ناوگان حمل نقل فرآوردههای نفتی در تامین و توزیع سوخت مورد نیاز نواحی ۹ گانه منطقه، بویژه مناطق کوهستانی و سخت گذر، قابل تقدیر است.
وی از فعال بودن ۶ شرکت حمل و نقل فرآوردههای نفتی و ۳۰۰ دستگاه نفتکش در ناوگان حمل ونقل منطقه خبر داد و اظهار داشت: تعامل و همکاری شرکتهای حمل و نقل و رانندگان نفتکش با این شرکت، موجب رونق بخشیدن به حرکت بخشهای تولیدی، کشاورزی، صنایع و تامین سوخت مورد نیاز خانوارهای نفت سفید سوز در نقاط روستایی استان شده است.