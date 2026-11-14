استاندار زنجان با هدف بررسی میدانی ظرفیت‌های تولیدی و رفع موانع واحدهای صنعتی، از شهرک صنعتی نوآوران بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی، استاندار زنجان، در بازدید ازشهرک صنعتی نوآوران، از واحد صنعتی توسعه آروین الکترونیک و صافی‌سازان صفا دیدن کرد و در جریان ظرفیت‌های تولیدی و وضعیت اشتغال این مجموعه‌ها قرار گرفت.

واحد تولیدی توسعه آروین الکترونیک در زمینه تولید انواع سیم و کابل‌های برق و کابل‌های مخابراتی فعالیت دارد و برای ۱۱۰ نفر شغل ایجاد کرده است.

واحد تولیدی صافی‌سازان صفا نیز در زمینه تولید پارچه‌های صافی و فیلترپرس فعالیت می‌کند و ۷۵ نفر در آن مشغول هستند.

استاندار زنجان، همچنین از مجموعه‌های صنعتی پدیده شیمی جم و غرب بازدید کرد.

این واحد‌ها با تولید سالانه ۲۳۵ هزار تن مواداولیه شوینده و گلیسیرین دارویی، بخش قابل توجهی از نیاز صنایع شوینده کشور به مواد اولیه را تأمین و زمینه اشتغال ۳۹۰ نفر را ایجاد کرده‌اند.

دیگر بازدید استاندار از شهرک صنعتی نوآوران زنجان، واحد‌های تولیدی آمیزه‌های پلیمری سپهر پاکو سپهر پلاستیک بود که در این واحد‌ها هم ۳۵۶ نفر مشغول بکار هستند.

گروه صنعتی بزرگ گلرنگ نیز مورد بازدید استاندار قرار گرفت.

این مجموعه با تولید روزانه حدود ۶۵ هزار کارتن انواع محصولات، ۲۵ درصد نیاز کشور به شوینده را تامین می‌کند و نزدیک به هزار و ۵۰۰ نفر در این مجموعه، اشتغال دارند.

استاندار زنجان در جریان این بازدید‌ها، بررسی ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی استان و آشنایی با فعالیت، توانمندی‌ها و وضعیت واحد‌های تولیدی شهرک صنعتی نوآوران را حایز اهمیت خواند وگفت: با وجود شرایط خاص وجنگی کشور، خوشبختانه هیچ‌یک از واحد‌های تولیدی استان، تعطیل نشده و تعدیل نیرو نیز در این واحد‌ها اتفاق نیفتاده است.

وی با اشاره به اشتغال‌زایی ۳ هزار و ۷۹۴ نفر در ۱۲۹ واحد تولیدی شهرک صنعتی نوآوران زنجان و با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۱.۵ همت، نقش این شهرک صنعتی را در چرخه تولید و اقتصاد استان، مهم دانست.

آقای صادقی با تأکید بر ضرورت رسیدگی میدانی به مسائل واحد‌های صنعتی اظهار داشت: تأمین مواد اولیه، تخصیص ارز و سرمایه در گردش از جمله مسائل و موانع پیش‌روی برخی واحد‌های تولیدی است که در جریان این بازدیدها، مشکلات هر مجموعه به‌صورت جداگانه و با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط بررسی می‌شود.

وی افزود: مزیت این بازدید‌ها این است که نمایندگان بخش صنعت، نظام بانکی، امور مالیاتی و سایر دستگاه‌های اجرایی همزمان در محل واحد تولیدی حضور پیدا می‌کنند تا مسائل واحد‌های تولیدی در محل فعالیت آنها بررسی ودر رفع موانع، تسریع شود.

استاندار زنجان تصریح کرد: تعهدات دولت در زمینه رفع موانع تولید و تقویت اقتصاد مقاومتی باید با هم‌افزایی و هماهنگی همه دستگاه‌ها دنبال شود و تصمیمات اتخاذشده نیز با جدیت مورد پیگیری قرار گیرد.

صادقی همچنین با اشاره به وضعیت تأمین انرژی واحد‌های صنعتی گفت: تا این مقطع از سال، در زمینه قطع برق واحد‌های تولیدی با مشکل خاصی مواجه نبوده‌ایم و واحد‌های صنعتی نیز آمادگی‌های لازم را برای تأمین برق جایگزین از طریق ژنراتور و سایر تجهیزات فراهم کرده‌اند.

معاون استاندار زنجان نیز در جریان این بازدید گفت: کمبود نقدینگی، تأمین مواد اولیه، ثبت سفارش و مسائل گمرکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده صاحبان این صنایع بود که برای پیگیری و رفع آنها تصمیماتی اتخاذ شد.

خانم مرادخانی همچنین با اشاره به احتمال بروز محدودیت در تأمین انرژی واحد‌های صنعتی اطمینان داد: برای مدیریت شرایط، پیش‌بینی‌هایی از جمله تخصیص سوخت گازوئیل به واحد‌های صنعتی، انجام شده است.