سریال ۳۰ قسمتی «امیدوارها» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی داریوش یاری و با محوریت موضوعاتی همچون جمعیت و فرزندآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید کالای ایرانی، از ۲۴ آبان در شبکه یک سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، سریال «امیدوارها» که به سفارش اداره کل سیمای استان‌ها و در شبکه یزد تولید شده است، در ۳۰ قسمت و با حضور ۱۸۶ بازیگر، مهمان خانه‌های مخاطبان تلویزیون می‌شود.

مدیرکل صداوسیمای استان یزد با اشاره به ظرفیت‌های محتوایی و تولیدی این مجموعه گفت: سریال «امیدوارها» فاخرترین اثر تولیدی صداوسیمای استان یزد است که با پرداختن به موضوعاتی همچون جمعیت و فرزندآوری، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، اقتصاد مقاومتی و تولید کالای ایرانی تهیه شده است.

احسان کریمی افزود: بخش قابل توجهی از بازیگران و عوامل تولید این مجموعه از هنرمندان استان یزد هستند که در تولید این اثر مشارکت داشته‌اند.

داریوش یاری، تهیه‌کننده و کارگردان سریال «امیدوارها» نیز با اشاره به روند تولید این مجموعه اظهار کرد: تصویربرداری این سریال در مدت هشت ماه انجام شده و در مجموع ۱۸۶ بازیگر در آن به ایفای نقش پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه در تولید این مجموعه از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان یزد استفاده شده است، افزود: بهره‌گیری از لهجه فاخر یزدی، خرده‌فرهنگ‌های بومی و لوکیشن‌های محلی استان، از ویژگی‌های این سریال است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، سریال «امیدوارها» از ۲۴ آبان، روز‌های یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه ساعت ۲۲ از شبکه یک سیما پخش می‌شود. همچنین مخاطبان شبکه یزد می‌توانند این مجموعه را روز‌های چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه دنبال کنند.